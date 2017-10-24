Берлускони рассказал о проблемах "Милана"

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Берлускони рассказал о проблемах "Милана"

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони поведал, какие проблемы сейчас испытывают "россонери".

"Знаю, что у "Милана" небольшие финансовые трудности. Но новые владельцы клуба почему-то молчат. Это беспокоит. Если команда продолжит демонстрировать настолько плохие результаты, то есть вероятность, что "Милан" купят американцы, но проблема в том, что убытки клуба за год составят более ста миллионов евро без попадания в Лигу Чемпионов. Новым владельцам придётся оздоравливать клуб после нескольких сложных лет" - приводит слова Берлускони Football Italia.

Отметим, что по итогам 9 туров "Милан" занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 13 очков.

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