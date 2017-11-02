Берлускони разочарован новыми владельцами "Милана"

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони негативно оценивает работу нынешних руководителей клуба.

"Я очень разочарован. Сейчас я вижу, что сделка с новыми владельцами пошла клубу не во благо. Новые спонсоры, которых они обещали, никогда не появятся" - цитирует Берлускони Football Italia.

Отметим, что несмотря на внушительные траты в летнее трансферное окно, "Милан" по итогам 11 туров занимает только восьмое место в турнирной таблице Серии А.

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