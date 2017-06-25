Берлускони: "Реал" предложил Доннарумме 100-миллионный контракт"

Теги милансильвио берлускониджанлуиджи доннаруммареал мадрид

Берлускони: "Реал" предложил Доннарумме 100-миллионный контракт"Бывший президент итальянского "Милана" Сильвио Берлускони высказался о ситуации, в которой оказался голкипер "россонери" Джанлуиджи Доннарумма.

"Поставьте себя на его место. Он - 18-летний ребенок, получивший от "Реала" сенсационное предложение в размере 100 млн евро. Для парня это нелегкая проблема. Однако я считаю, что "Милан" мог найти способ убедить его остаться", - цитирует Берлускони The Sun.

Напомним, Доннарумма может сменить агента. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов