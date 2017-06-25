Берлускони: "Реал" предложил Доннарумме 100-миллионный контракт"

Бывший президент итальянского "Милана" Сильвио Берлускони высказался о ситуации, в которой оказался голкипер "россонери" Джанлуиджи Доннарумма.

"Поставьте себя на его место. Он - 18-летний ребенок, получивший от "Реала" сенсационное предложение в размере 100 млн евро. Для парня это нелегкая проблема. Однако я считаю, что "Милан" мог найти способ убедить его остаться", - цитирует Берлускони The Sun.

Напомним, Доннарумма может сменить агента. | soccernews.ru