Берлускони выбрал наставника для своей новой команды

Теги монца

Берлускони выбрал наставника для своей новой команды

"Монца" на своём официальном сайте объявила о назначении Кристиана Брокки на пост главного тренера команды.

У руля "бело-красных" 42-летний специалист сменил отправленного в отставку Марко Дзаффарони.

Ранее Брокки тренировал "Милан", "Брешиа" и работал ассистентом в китайском "Цзянсу Сайнти".

Напомним, что в конце сентября "Монцу" приобрёл многолетний владелец "Милана" Сильвио Берлускони.  

Не пропустите: Берлускони рассказал, какие запреты введёт для футболистов "Монцы". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Жардим вернулся в "Монако"

Официально: Жардим вернулся в "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 20 56
2 Наполи Наполи 20 47
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Милан Милан 20 34
5 Рома Рома 20 33
6 Лацио Лацио 20 32
7 Аталанта Аталанта 20 31
8 Сампдория Сампдория 20 30
9 Парма Парма 20 28
10 Фиорентина Фиорентина 20 27
11 Торино Торино 20 27
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 20 21
14 Дженоа Дженоа 20 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 20 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 20 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 20 10
20 Кьево Кьево 20 8
Полная таблица

топ-5 тегов