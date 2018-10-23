Берлускони выбрал наставника для своей новой команды

"Монца" на своём официальном сайте объявила о назначении Кристиана Брокки на пост главного тренера команды.

У руля "бело-красных" 42-летний специалист сменил отправленного в отставку Марко Дзаффарони.

Ранее Брокки тренировал "Милан", "Брешиа" и работал ассистентом в китайском "Цзянсу Сайнти".

Напомним, что в конце сентября "Монцу" приобрёл многолетний владелец "Милана" Сильвио Берлускони.

Не пропустите: Берлускони рассказал, какие запреты введёт для футболистов "Монцы". | http://soccernews.ru