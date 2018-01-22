Берлускони: "Я больше не смотрю матчи "Милана"

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони разочарован нынешней игрой команды.

"Я больше не смотрю матчи "Милана". Их стиль игры идёт в разрез с моими футбольными принципами, с которыми я стал самым успешным президентом в истории клуба. Они не последовали моему совету" - цитирует Берлускони Football Italia.

Отметим, что после 21 сыгранного матча "Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 31 очко.

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