Берлускони: "Я больше не смотрю матчи "Милана"

Теги милансильвио берлускони

Берлускони: "Я больше не смотрю матчи "Милана"

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони разочарован нынешней игрой команды.

"Я больше не смотрю матчи "Милана". Их стиль игры идёт в разрез с моими футбольными принципами, с которыми я стал самым успешным президентом в истории клуба. Они не последовали моему совету" - цитирует Берлускони Football Italia.

Отметим, что после 21 сыгранного матча "Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 31 очко.

Не пропустите: Гаттузо подвел итоги матча с "Кальяри". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 21 54
2 Ювентус 21 53
3 Лацио 20 43
4 Интер Милан 21 43
5 Рома 20 40
6 Сампдория 20 33
7 Милан 21 31
8 Аталанта 21 30
9 Удинезе 20 29
10 Торино 21 29
11 Фиорентина 21 28
12 Болонья 21 27
13 Кьево 21 22
14 Сассуоло 21 22
15 Дженоа 21 21
16 Кальяри 21 20
17 Кротоне 21 18
18 СПАЛ 21 16
19 Хеллас Верона 21 13
20 Беневенто 21 7
Полная таблица

топ-5 тегов