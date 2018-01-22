Берлускони: "Я больше не смотрю матчи "Милана"
Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони разочарован нынешней игрой команды.
"Я больше не смотрю матчи "Милана". Их стиль игры идёт в разрез с моими футбольными принципами, с которыми я стал самым успешным президентом в истории клуба. Они не последовали моему совету" - цитирует Берлускони Football Italia.
Отметим, что после 21 сыгранного матча "Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 31 очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|21
|54
|2
|Ювентус
|21
|53
|3
|Лацио
|20
|43
|4
|Интер Милан
|21
|43
|5
|Рома
|20
|40
|6
|Сампдория
|20
|33
|7
|Милан
|21
|31
|8
|Аталанта
|21
|30
|9
|Удинезе
|20
|29
|10
|Торино
|21
|29
|11
|Фиорентина
|21
|28
|12
|Болонья
|21
|27
|13
|Кьево
|21
|22
|14
|Сассуоло
|21
|22
|15
|Дженоа
|21
|21
|16
|Кальяри
|21
|20
|17
|Кротоне
|21
|18
|18
|СПАЛ
|21
|16
|19
|Хеллас Верона
|21
|13
|20
|Беневенто
|21
|7