Берлускони женился на депутате итальянского парламента от своей партии. У пары 53-летняя разница в возрасте

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Берлускони женился на депутате итальянского парламента от своей партии. У пары 53-летняя разница в возрасте

Фото инстаграм Сильвио Берлускони

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони вступил в брак со своей избранницей Мартой Фашиной.

Возлюбленной экс-премьер-министра Италии 32 года. Она является депутатом парламента страны от партии Берлускони "Вперёд, Италия".

По информации Daily Mail, пара провела символическую церемонию бракосочетания в минувшую субботу в историческом поместье Вилла Гернетто.

Свадьба 85-летнего Берлускони не имеет юридической силы из-за претензий пятерых взрослых детей Сильвио, которые считают, что Фашина может через брак завладеть 6-миллиардным состоянием их отца.

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