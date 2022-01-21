Бернандески заинтересовал "Интер"

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Бернандески заинтересовал "Интер"

Фото: инстаграм Бернандески\Автор неизвестен

Итальянский полузащитник туринского "Ювентуса" Федерико Бернардески может перейти в "Интер", сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, миланский клуб уже сделал официальный запрос "бьянконери" по итальянцу. Трансфер может состояться уже в январе, так как контракт Бернандески с "Юве" рассчитан до конца нынешнего сезона.

Туринцы готовы дать игроку новый контракт, но лишь с понижением контракта.

В нынешнем сезоне Бернардески сыграл в 17 матчах, в которых забил один мяч и сделал три ассиста.

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