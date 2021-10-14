Бернанду Силва высказался об игре рядом с Кевином де Брюйне

Фото: инстаграм Силвы/Автор неизвестен

Португальский хавбек "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился мнением о ассистентских способностях Кевина де Брюйне.

"Это зависит от того, где мы находимся на поле, но определенно, когда мяч у Кевина, нападающие знают, что последний пас и ассист придет.

Мы пытаемся приблизиться к воротам, потому что знаем, насколько он хорош в финальной фазе атаки, в последних пасах.

Когда он получает мяч за центральной линией, мы знаем, что он может отдать последний пас. Поэтому мы пытаемся помочь ему хорошим движением, и пас придет", – сказал португалец.

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