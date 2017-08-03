Бернар Тапи: "Трансфер Неймара - удар для французского футбола, который сделает нас счастливыми"

Бывший президент "Марселя" Бернар Тапи прокомментировал трансфер форварда каталонской "Барселоны" Неймара в ПСЖ.

" Это страшный удар для французского футбола, который сделает нас счастливыми, потому что это захватывающий и неординарный игрок. Он будет продвигать французский футбол, и мы можем только приветствовать это. Но мы также должны обратить внимание на то, что с Неймаром ПСЖ будет равным "Реалу", "Барселону" и "Баварии ", - цитирует Тапи RMS Sport.

Напомним, Ла Лига отказалась принимать плату от ПСЖ за Неймара. | soccernews.ru