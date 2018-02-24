Бернард близок к переезду в АПЛ

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Бернард близок к переезду в АПЛПолузащитник "Шахтера" Бернард может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации источника, агенты бразильца уже в Англии, где пытаются трудоустроить игрока в один из клубов-середняков АПЛ.

В текущем сезоне в УПЛ бразилец сыграл в 17-ти матчах , в которых забил пять голов и отдал три голевые передачи. 

Читайте: "Наполи" отказался от трансфера Бернарда "Наполи" отказался от трансфера Бернарда

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