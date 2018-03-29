Бернард близок к переходу в "Интер"

Известный футбольный агент Киа Джурабчиан работает над переходом полузащитника "Шахтера" Бернарда в миланский "Интер".

Джурабчиан представляет интересы руководителей клуба и ранее организовывал трансферы Жоау Мариу и Габриэла Барбозы.

Бернард уже заявил, что не собирается оставаться в Украине. Агент футболиста Адриано Спадото приступил к поискам вариантов с трудоустройством футболиста.

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