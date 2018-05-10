Полузащитник "Шахтёра" Бернард готов перейти в "Рому" при одном условии, сообщает итальянская пресса.

25-летний бразилец, который по окончании сезона станет свободным агентом, согласен присоединиться к "волкам", если ему при подписании контракта заплатят подписной бонус в размере 10 миллионов евро.

Также сообщается, что Бернард хочет заключить с "Ромой" четырёхлетнее соглашение.

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