Бывший полузащитник "Шахтёра" Бернард имеет три варианта продолжения карьеры, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, за 25-летнего футболиста готовы побороться "Вест Хэм" и "Фенербахче".

Также на бразильца претендуют китайские клубы, самый активный интерес из них проявляет "Цзянсу Сунин".

Напомним, что контракт Бернарда с "Шахтёром" истёк несколько дней назад и теперь он является свободным агентом.

Не пропустите: Форвард "Наполи" может перейти в "Вест Хэм". | http://soccernews.ru