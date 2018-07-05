Бернард имеет три варианта продолжения карьеры

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Бернард имеет три варианта продолжения карьеры

Бывший полузащитник "Шахтёра" Бернард имеет три варианта продолжения карьеры, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, за 25-летнего футболиста готовы побороться "Вест Хэм" и "Фенербахче".

Также на бразильца претендуют китайские клубы, самый активный интерес из них проявляет "Цзянсу Сунин".

Напомним, что контракт Бернарда с "Шахтёром" истёк несколько дней назад и теперь он является свободным агентом.

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