Полузащитник "Шахтёра" Бернард может отказаться от перехода в "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 25-летний бразилец хочет играть в Лиге Чемпионов, а "нерадзурри" пока не гарантировали себе участие в самом престижном еврокубковом турнире.

Если "Интер" займёт место ниже четвёртого в Серии А по итогам сезона, то Бернард, который летом станет свободным агентом, скорее всего, сделает выбор в пользу другого клуба.

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