Бернард может отказаться от перехода в "Интер"

Теги шахтер донецкбернардинтер милан

Бернард может отказаться от перехода в "Интер"

Полузащитник "Шахтёра" Бернард может отказаться от перехода в "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 25-летний бразилец хочет играть в Лиге Чемпионов, а "нерадзурри" пока не гарантировали себе участие в самом престижном еврокубковом турнире.

Если "Интер" займёт место ниже четвёртого в Серии А по итогам сезона, то Бернард, который летом станет свободным агентом, скорее всего, сделает выбор в пользу другого клуба.

Не пропустите: "Интер" сделал предложение по игроку сборной Украины. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 30 78
2 Наполи 30 74
3 Рома 30 60
4 Интер Милан 29 58
5 Лацио 30 57
6 Милан 29 50
7 Аталанта 29 47
8 Фиорентина 29 44
9 Сампдория 29 44
10 Торино 29 39
11 Болонья 30 35
12 Удинезе 29 33
13 Дженоа 29 31
14 Кальяри 29 29
15 Кьево 29 28
16 Сассуоло 29 28
17 СПАЛ 30 26
18 Кротоне 29 24
19 Хеллас Верона 29 22
20 Беневенто 29 10
Полная таблица

топ-5 тегов