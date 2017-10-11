Бернард: "Не хотел заставлять себя играть под руководством Луческу"
Вингер донецкого "Шахтера" Бернард высказался о своем конфликте с бывшим главным тренером "горняков" Мирчей Луческу.
"Один из худших моментов в "Шахтере" - когда у меня были проблемы с бывшим тренером Мирчей Луческу. Я признаю, что совершил ошибки в каких-то моментах, но и он тоже был неправ. Это момент, который не хочется вспоминать. Я не хотел заставлять себя играть, но мне удалось преодолеть это, и доказательством тому является моя игра под руководством Паулу Фонсеки", - цитирует 25-летнего бразильца UOL.
Напомним, Бернардом интересуется "Фенербахче". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|11
|28
|2
|Динамо Киев
|10
|24
|3
|Ворскла
|11
|21
|4
|Верес Ровно
|11
|17
|5
|Олимпик Донецк
|11
|17
|6
|Мариуполь
|10
|15
|7
|Заря Луганск
|11
|11
|8
|Александрия
|11
|9
|9
|Звезда Кропивницкий
|11
|9
|10
|Сталь Каменское
|11
|8
|11
|Карпаты Львов
|11
|8
|12
|Черноморец Одесса
|11
|6