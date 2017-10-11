Бернард: "Не хотел заставлять себя играть под руководством Луческу"

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Бернард: "Не хотел заставлять себя играть под руководством Луческу"Вингер донецкого "Шахтера" Бернард высказался о своем конфликте с бывшим главным тренером "горняков" Мирчей Луческу.

"Один из худших моментов в "Шахтере" - когда у меня были проблемы с бывшим тренером Мирчей Луческу. Я признаю, что совершил ошибки в каких-то моментах, но и он тоже был неправ. Это момент, который не хочется вспоминать. Я не хотел заставлять себя играть, но мне удалось преодолеть это, и доказательством тому является моя игра под руководством Паулу Фонсеки", - цитирует 25-летнего бразильца UOL.

Напомним, Бернардом интересуется "Фенербахче". | soccernews.ru

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