Бывший полузащитник "Шахтёра" Бернард шокировал "Вест Хэм" требованиями по зарплате.

Как сообщает The Guardian, бразилец, который является свободным агентом, затребовал у "молотобойцев" оклад в размере 11 миллионов евро в год.

В связи с этим, "Вест Хэм" отказался от притязаний на Бернарда. Теперь среди претендентов на экс-"горняка" числятся только "Челси" и "Милан". | http://soccernews.ru