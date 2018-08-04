Бернард шокировал "Вест Хэм" требованиями по зарплате

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Бернард шокировал "Вест Хэм" требованиями по зарплате

Бывший полузащитник "Шахтёра" Бернард шокировал "Вест Хэм" требованиями по зарплате.

Как сообщает The Guardian, бразилец, который является свободным агентом, затребовал у "молотобойцев" оклад в размере 11 миллионов евро в год.

В связи с этим, "Вест Хэм" отказался от притязаний на Бернарда. Теперь среди претендентов на экс-"горняка" числятся только "Челси" и "Милан". | http://soccernews.ru

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