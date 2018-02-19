Бернард сможет сыграть с "Ромой"

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Бернард сможет сыграть с "Ромой"

Полузащитник "Шахтёра" Бернард сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ромы".

Напомним, что 25-летний бразилец травмировал плечо в недавнем поединке с "Черноморцем". Однако, как сообщает официальный сайт "горняков", уже сегодня футболист приступит к тренировкам.

Матч "Шахтёр" - "Рома" состоится в среду, 21 февраля, в 22:45 по московскому времени. | http://soccernews.ru

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