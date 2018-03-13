Бернард сыграет против "Ромы" свой последний матч за "Шахтер"

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Бернард сыграет против "Ромы" свой последний матч за "Шахтер"

Бразильский полузащитник "Шахтера" Бернард проведет свой последний матч за украинский клуб, сообщает O Globo.

Им станет ответный поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ромы", который состоится сегодня, 13 марта.

После этой встречи хавбек намерен прооперировать травмированное плечо. Сроки восстановления после операции займут несколько месяцев.

А летом у бразильца завершится контракт с "Шахтером" и он перейдет в другой клуб на правах свободного агента.

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