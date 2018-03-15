Бернард: "Уже сообщил "Шахтеру", что не хочу оставаться в этом клубе"
Вингер донецкого "Шахтера" Бернард высказался о своем будущем.
"Из предложений, которые поступают мне, я выберу то, который позволит мне расти в игровом плане. Я уже разъяснил "Шахтеру", что не хочу оставаться в этом клубе. Я хочу получить большой вызов", - цитирует 25-летнего бразильца Esporte Interativo.
За время выступлений в "Шахтере" Бернард сыграл 157 матчей. В них он забил 28 мячей и сделал 35 результативных передач.
Напомним, летом "Шахтер" также покинет Фред. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
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|5
|Верес Ровно
|22
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|6
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|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
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|Карпаты Львов
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|Черноморец Одесса
|22
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|Сталь Каменское
|22
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