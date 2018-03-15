Бернард: "Уже сообщил "Шахтеру", что не хочу оставаться в этом клубе"

Вингер донецкого "Шахтера" Бернард высказался о своем будущем.

"Из предложений, которые поступают мне, я выберу то, который позволит мне расти в игровом плане. Я уже разъяснил "Шахтеру", что не хочу оставаться в этом клубе. Я хочу получить большой вызов", - цитирует 25-летнего бразильца Esporte Interativo.

За время выступлений в "Шахтере" Бернард сыграл 157 матчей. В них он забил 28 мячей и сделал 35 результативных передач.

Напомним, летом "Шахтер" также покинет Фред. | soccernews.ru