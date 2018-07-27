Бернард в ближайшее время может стать игроком "Челси"

Теги челсибернард

Бернард в ближайшее время может стать игроком "Челси"Бывший полузащитник "Шахтера" Бернард в ближайшее время может оказаться в "Челси".

Как сообщает Globoesporte, лондонский клуб лидирует в борьбе за игрока, который имеет статус свободного агента.

Также им интересуются  "Монако", "Бенфика", "Вест Хэм", "Лестер" и "Вольфсбург". 

В прошлом сезоне 25-летний бразилец сыграл за "горняков" 29 матчей и забил десять мячей при четырех голевых передачах.

Напомним,  "Челси" установил новую цену на Виллиана. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов

Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов