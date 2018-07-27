Бернард в ближайшее время может стать игроком "Челси"

Бывший полузащитник "Шахтера" Бернард в ближайшее время может оказаться в "Челси".

Как сообщает Globoesporte, лондонский клуб лидирует в борьбе за игрока, который имеет статус свободного агента.

Также им интересуются "Монако", "Бенфика", "Вест Хэм", "Лестер" и "Вольфсбург".

В прошлом сезоне 25-летний бразилец сыграл за "горняков" 29 матчей и забил десять мячей при четырех голевых передачах.

Напомним, "Челси" установил новую цену на Виллиана. | soccernews.ru