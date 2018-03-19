Бернард вернётся в строй в июле

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Бернард вернётся в строй в июле

Бразильский вингер "Шахтёра" Бернард рассказал о сроках своего восстановления после травмы и планах на будущее.

"Последние годы в "Шахтёре" были непростыми. Из-за травмы плеча я решился на операцию, поскольку стало трудно переносить нагрузки, приходилось играть через боль. Хочу быстрее восстановиться, но нужно время. Думаю, пройдёт четыре месяца. Когда контракт с "Шахтёром" закончится, хочу перейти в другой клуб, возможно, вернуться в Бразилию - пока не знаю, где продолжу карьеру. В Украине непросто играть, ведь не хватает матчей уровня Лиги Чемпионов. Чемпионат не такой сильный, как раньше, и меня это не устраивает" - сказал 25-летний бразилец.

Отметим, что в услугах Бернарда заинтересованы "Наполи", "Интер", Рома", "Атлетико" и "Челси".

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