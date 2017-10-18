Бернард: "Я очень рад забить эти два гола, но главное - это победа"

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Бернард: "Я очень рад забить эти два гола, но главное - это победа"Нападающий "Шахтера" Бернард поделился эмоциями после победы над "Фейеноордом" (2:1) в 3-м туре Лиги чемпионов. Напомним, что бразилец отметился дублем в этой игре.

"Я очень рад забить эти два гола, но главное - это победа. Мы добились этого результата благодаря работе, проделанной нашим тренером Паулу Фонсекой. Он собрал много информации о сопернике, которая и помогла нам победить.

Фейеноорд" создавал немало проблем для нас вплоть до самой последней минуты. Матч мог закончиться вничью, но мы заслужили эту столь ценную победу. Этот результат позволяет нам продолжить борьбу за выход из группы. Было очень важно победить сегодня, повысить свои шансы. Будем продолжать двигаться вперед шаг за шагом", - сказал он. | http://soccernews.ru

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