Бернард: "Я ухожу из "Шахтера", так как хочу играть за более великий клуб"
Бразильский полузащитник "Шахтера" Бернард подтвердил информацию о том, что он хочет сменить клуб.
"Этот сезон станет для меня последним в клубе. У меня пока нет планов на продолжение карьеры, поэтому я изучу все предложения. Я уже поставил в известность руководство "Шахтера" о своем решении. Я хочу играть за более великий клуб", – приводит слова Бернарда Calciomercato.
Напомним, что контракт 25-летнего Бернарда с "Шахтером" истекает летом и он может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что им интересуются "Ювентус", "Интер" и "Арсенал".
Не пропустите: "Ювентус" и "Интер" претендуют на вингера "Шахтера". | http://soccernews.ru
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