Бернардески близок к переходу в "Ювентус"

Вингер "Фиорентины" Федерико Бернардески в ближайшее время станет игроком "Ювентуса", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, о трансфере может быть объявлено уже сегодня. Сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс бонусы.

Также известно, что Бернардески получит в "Ювентусе" 10-й игровой номер.

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