Бернардески и Дель Фабро переходят в "Ювентус"

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Бернардески и Дель Фабро переходят в "Ювентус"

Защитник "Кальяри" Дарио Дель Фабро и вингер "Фиорентины" Федерико Бернардески в ближайшее время перейдут в "Ювентус", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в понедельник оба футболиста прибудут в Турин, чтобы пройти медицинские обследования.

22-летний Дель Фабро сразу после трансфера будет отдан в аренду "Венеции", а на 23-летнего Бернардески тренерский штаб "Ювентус" рассчитывает уже сейчас.

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