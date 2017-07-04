Бернардески и Валеро решили покинуть "Фиорентину"



Директор "Фиорентины" Панталео Корвино заявил, что полузащитники Борха Валеро и Федерико Бернардески решили сменить клуб.

"Агент Бернардески сказал, что они не собираются продлевать контракт. Он хочет уйти. Также намерен покинуть "Фиорентину" Валеро. Завтра я постараюсь переговорить с ним напрямую", - приводит слова Корвино Football Italia.

Ранее сообщалось, что 23-летним Бернардески интересуются "Ювентус", "Милан", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". Что касается 32-летнего Валеро, то его хочет купить "Интер".

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