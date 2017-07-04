Бернардески и Валеро решили покинуть "Фиорентину"

Теги фиорентинафедерико бернардескиборха валеро

Бернардески и Валеро решили покинуть "Фиорентину"
Директор "Фиорентины" Панталео Корвино заявил, что полузащитники Борха Валеро и Федерико Бернардески решили сменить клуб.

"Агент Бернардески сказал, что они не собираются продлевать контракт. Он хочет уйти. Также намерен покинуть "Фиорентину" Валеро. Завтра я постараюсь переговорить с ним напрямую", - приводит слова Корвино Football Italia.

Ранее сообщалось, что 23-летним Бернардески интересуются "Ювентус", "Милан", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". Что касается 32-летнего Валеро, то его хочет купить "Интер".

Не пропустите: Калинич: "Хочу перейти в "Милан". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов