Бернардески: "Кто бы отказался играть за "Ювентус"?

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Бернардески: "Кто бы отказался играть за "Ювентус"?
Полузащитник "Фиорентины" Федерико Бернардески заявил, что он не прочь перейти в "Ювентус".

"Я провел хороший сезон за "Фиорентину" и добился немалого прогресса. Но я хочу расти и дальше. Я готов к новому вызову. Где я начну новый сезон? Для начала на базе "Фиорентины". Далее все зависит от клуба и моего агента. Я никуда не спешу. "Ювентус"? Кто бы отказался играть за этот клуб?", - приводит слова Бернардески Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" оценивает 23-летнего Бернардески в 50 миллионов евро, а "Юве" пока что предлагает только 40 миллионов.

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