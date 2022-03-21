Бернардески может покинуть "Ювентус"

Фото: инстаграм Федерико Бернардески/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" не может договориться о продлении контракт с полузащитником Федерико Бернардески, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб предложил футболисту новый контракт с понижением зарплаты с 4,5 до 3 миллионов евро в год. Впрочем, хавбек хочет добиться сохранения имеющейся зарплаты. Если стороны не договорятся, что Бернардески покинет клуб в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что игроков интересуются "Интер" и "Милан".

В нынешнем сезоне 28-летний Бернардески провел за "Ювентус" 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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