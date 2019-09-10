Бернардески может покинуть "Ювентус" этой зимой

"Ювентус", скорее всего, продаст форварда Федерико Бернардески следующей зимой. Об этом сообщает Calciomercato.

Напомним, этим летом футболист был близок к переходу в "Барселону", однако трансфер так и не состоялся.

Бернардески необходимо впечатлить главного тренера туринцев Маурицио Сарри, чтобы попасть в основной состав команды, если ему не удастся это сделать, он покинет клуб в ближайшее трансферное окно.

В стане "старой сеньоры" 25-летний нападающий выступает с 2017 года. За это время он провел за туринцев 71 матч, забив 8 голов и отдав 12 ассистов.

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