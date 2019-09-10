Бернардески может покинуть "Ювентус" этой зимой

Теги ювентусфедерико бернардескитрансферы

Бернардески может покинуть "Ювентус" этой зимой

"Ювентус", скорее всего, продаст форварда Федерико Бернардески следующей зимой. Об этом сообщает Calciomercato.

Напомним, этим летом футболист был близок к переходу в "Барселону", однако трансфер так и не состоялся. 

Бернардески необходимо впечатлить главного тренера туринцев Маурицио Сарри, чтобы попасть в основной состав команды, если ему не удастся это сделать, он покинет клуб в ближайшее трансферное окно.

В стане "старой сеньоры" 25-летний нападающий выступает с 2017 года. За это время он провел за туринцев 71 матч, забив 8 голов и отдав 12 ассистов.

А еще: В СМИ появились данные о зарплате Буффона в "Ювентусе"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стадион "Санкт-Петербург" полностью соответствует требованиям УЕФА

Стадион "Санкт-Петербург" полностью соответствует требованиям УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Болонья Болонья 2 4
2 Интер Милан Интер Милан 1 3
3 Лацио Лацио 1 3
4 Наполи Наполи 1 3
5 Аталанта Аталанта 1 3
6 Торино Торино 1 3
7 Ювентус Ювентус 1 3
8 Удинезе Удинезе 1 3
9 Брешия Брешия 2 3
10 Милан Милан 2 3
11 Дженоа Дженоа 1 1
12 Рома Рома 1 1
13 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
14 Фиорентина Фиорентина 1 0
15 Сассуоло Сассуоло 1 0
16 Кальяри Кальяри 1 0
17 Парма Парма 1 0
18 Сампдория Сампдория 1 0
19 Лечче Лечче 1 0
20 СПАЛ СПАЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов