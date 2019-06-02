Бернардески: "Мучительно было смотреть финал Лиги Чемпионов"

Вингер "Ювентуса" Федерико Бернардески поделился впечатлениями от финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что в финальном поединке "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" (2:0).

"Мучительно было смотреть финал ЛЧ, но таков футбол. Мы должны сосредоточиться на настоящем и ближайшем будущем. В Лиге Чемпионов многое решают нюансы и детали. Для "Ювентуса" в этом сезоне все прошло очень странно", - приводит слова Бернардески Calciomercato.

Напомним, что "Ювентус" покинул турнир на стадии 1/4 финала, уступил "Аяксу".

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