Бернардески: "Наказывать Роналду - это безумие"

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Бернардески: "Наказывать Роналду - это безумие"

Хавбек "Ювентуса" Федерико Бернардески прокомментировал возможное наказание для Криштиану Роналду.

"Я считаю, что Роналду избежит наказание, иначе это будет безумием. Он просто радовался важной победе", - приводит слова Бернардески Football Italia.

Напомним, что Роналду показал вызывающий жест после хет-трика в ворота "Атлетико", который позволил "Ювентусу" выбить "матрасников" из Лиги Чемпионов.

В первой игре между командами такой же жест совершил тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

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