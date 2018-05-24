Бернардески не сыграет за сборную Италии в ближайших матчах

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Бернардески не сыграет за сборную Италии в ближайших матчах

Вингер "Ювентуса" Федерико Бернардески не сыграет за сборную Италии в ближайших матчах, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, 24-летний футболист в ближайшее время покинет расположение "Скуадры Адзурры", поскольку не успел восстановиться после травмы сухожилия.

Напомним, что 28 мая Италия сыграет с Саудовской Аравией, 1 июня - с Францией, а 4 июня - с Голландией.

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