Вингер "Ювентуса" Федерико Бернардески не сыграет за сборную Италии в ближайших матчах, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, 24-летний футболист в ближайшее время покинет расположение "Скуадры Адзурры", поскольку не успел восстановиться после травмы сухожилия.

Напомним, что 28 мая Италия сыграет с Саудовской Аравией, 1 июня - с Францией, а 4 июня - с Голландией.

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