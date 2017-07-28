Бернардески определился с игровым номером в "Ювентусе"

Новичок "Ювентуса" Федерико Бернардески определился с номером, под которым он будет играть в туринской команде.

23-летний футболист, за которого "бьянконери" заплатили "Фиорентине" 40 миллионов евро, взял 33-й номер.

"Мне нравится "десятка", но я должен заслужить этот номер" - сказал Бернардески.

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