Бернардески отказался взять 10-й номер в "Ювентусе" и объяснил причину

Хавбек "Ювентуса" Федерико Бернардески объяснил, почему отказался брать 10-й номер.

"Думаю, я поступил правильно, я должен доказать, что достоин носить "десятку". В этом году я постараюсь показать клубу, тренеру и партнерам, что могу взять себе этот номер.

Таких как Баджо больше нет. Считаю, что сравнения всегда неуместны. Баджо, возможно, является лучшим итальянским игроком в истории, поэтому я думаю, не стоит меня с ним сравнивать. Мне приятно, но по отношению к нему это неуважение" - приводит слова Бернардески Goal.com.

Напомним, что за "старую синьору" Бернардески будет выступать под 33-м номером.

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