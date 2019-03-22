Бернардески подпишет с "Ювентусом" новый контракт

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Бернардески подпишет с "Ювентусом" новый контракт

Нападающий "Ювентуса" Федерико Бернардески, скорее всего, продолжит выступать за туринский клуб еще 4 года. Об этом сообщает Corriere di Torino.

По информации источника, итальянский клуб планирует предложить новый контракт 25-летнему футболисту. Текущее соглашение заканчивается в 2022 году. Сообщается, что "Ювентус" намерен заключить договор до 2023 года.

Игрок перешел в "Ювентус" летом 2017 года за 40 миллионов евро.В нынешнем сезоне Бернардески участвовал в 29 матчах, отметившись 3 голами и 3 ассистами.  

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