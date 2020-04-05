Бернардески покинет "Ювентус" по окончании сезона

"Ювентус" не будет продлевать контракт с нападающим Федерико Бернардески. Об этом сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.

26-летний футболист мог покинуть туринский клуб еще зимой 2020 года. Игроком активно интересовался "Милан", однако сделка так и не реализовалась.

Бернардески стал реже выходить на поле с приходом главного тренера Маурицио Сарри, так как не проявлял себя на поле.

Форвард перешел в "Ювентус" летом 2017 года из "Фиорентины" за 40 миллионов евро.

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