Бернардески покинет "Ювентус" по окончании сезона

Теги ювентусфедерико бернардески

Бернардески покинет "Ювентус" по окончании сезона"Ювентус" не будет продлевать контракт с нападающим Федерико Бернардески. Об этом сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.

26-летний футболист мог покинуть туринский клуб еще зимой 2020 года. Игроком активно интересовался "Милан", однако сделка так и не реализовалась.

Бернардески стал реже выходить на поле с приходом главного тренера Маурицио Сарри, так как не проявлял себя на поле.

Форвард перешел в "Ювентус" летом 2017 года из "Фиорентины" за 40 миллионов евро.

А еще: Эффектная ведущая клубного телеканала "Ювентуса" восхитила фанатов страстным танцем| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом

Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов