Бернардески предложили миланским грандам
Фото: инстаграм Бернардески\Автор неизвестен
Полузащитника "Ювентуса" Федерико Бернардески предложили двум миланским грандам для подписания на правах свободного агента грядущим летом, сообщает инсайдер Николо Скира.
Контракт итальянца с "Юве" истекает в конце сезона.
По информации источника, представители полузащитника сборной Италии запросили у "Милана" и "Интера" оклад в размере 4.5 миллионов евро для Федерико.
Отмечается, что в декабре 2021 года "Ювентус" предлагал Бернардески контракт с зарплатой в размере трех миллионов евро и бонус за продление соглашения.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17