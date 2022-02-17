Бернардески предложили миланским грандам

Фото: инстаграм Бернардески\Автор неизвестен

Полузащитника "Ювентуса" Федерико Бернардески предложили двум миланским грандам для подписания на правах свободного агента грядущим летом, сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт итальянца с "Юве" истекает в конце сезона.

По информации источника, представители полузащитника сборной Италии запросили у "Милана" и "Интера" оклад в размере 4.5 миллионов евро для Федерико.

Отмечается, что в декабре 2021 года "Ювентус" предлагал Бернардески контракт с зарплатой в размере трех миллионов евро и бонус за продление соглашения.

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