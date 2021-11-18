Бернардески прекратил сотрудничество с Райолой и нанял нового агента

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Бернардески прекратил сотрудничество с Райолой и нанял нового агента

Фото инстаграм Федерико Бернардески

Полузащитник туринского "Ювентуса" Федерико Бернардески решил сменить агента.

27-летний футболист отказался от услуг Мино Райолы и договорился о сотрудничестве с Федерико Пасторелло.

В текущем сезоне итальянец сделал 2 ассиста в 12 матчах. Его контракт со "старой синьорой" истекает в июне 2022 года.

Агент Пасторелло подтвердил в инстаграме сделку с Бернардески, выложив совместную фотографию с хавбеком.

Не пропустите: Райола высказался о будущем де Лигта. | http://soccernews.ru
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