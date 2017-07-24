Бернардески прибыл в расположение "Ювентуса"

Вингер "Фиорентины" Федерико Бернардески в ближайшее время станет игроком "Ювентуса".

Как сообщает официальный твиттер "бьянконери", 23-летний футболист уже прибыл в расположение туринского клуба для прохождения медицинского обследования.

Напомним, что "Ювентус" заплатит за Бернардески 40 миллионов евро.

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