Бернардески прибыл в расположение "Ювентуса"

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Бернардески прибыл в расположение "Ювентуса"

Вингер "Фиорентины" Федерико Бернардески в ближайшее время станет игроком "Ювентуса".

Как сообщает официальный твиттер "бьянконери", 23-летний футболист уже прибыл в расположение туринского клуба для прохождения медицинского обследования.

Напомним, что "Ювентус" заплатит за Бернардески 40 миллионов евро.

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