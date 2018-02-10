Бернардески прокомментировал празднование гола в ворота "Фиорентины"

Теги ювентусфедерико бернардескифиорентина

Бернардески прокомментировал празднование гола в ворота "Фиорентины"

Форвард "Ювентуса" Федерико Бернардески прокомментировал победу над "Фиорентиной" (2:0).

"Профессионал всегда должен следовать своему пути. Да, есть те, кто не разделяет твои взгляды, но таков современный футбол. Я футболист "Ювентуса", и я уважаю своих поклонников. Не вижу ничего плохого в том, что я отмечал забитый гол в ворота своей бывшей команды. Я всегда буду благодарен "Фиорентине" за то, что клуб мне дал. Однако я сделал свой выбор" - приводит слова Бернардески Football Italia.

Смотрите также обзор матча "Фиорентина" - "Ювентус". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 24 63
2 Ювентус 24 62
3 Лацио 24 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 24 31
12 Болонья 23 27
13 Дженоа 23 24
14 Кальяри 23 24
15 Кьево 23 22
16 Сассуоло 23 22
17 Кротоне 24 21
18 СПАЛ 24 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
Полная таблица

топ-5 тегов