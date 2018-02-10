Бернардески прокомментировал празднование гола в ворота "Фиорентины"

Форвард "Ювентуса" Федерико Бернардески прокомментировал победу над "Фиорентиной" (2:0).

"Профессионал всегда должен следовать своему пути. Да, есть те, кто не разделяет твои взгляды, но таков современный футбол. Я футболист "Ювентуса", и я уважаю своих поклонников. Не вижу ничего плохого в том, что я отмечал забитый гол в ворота своей бывшей команды. Я всегда буду благодарен "Фиорентине" за то, что клуб мне дал. Однако я сделал свой выбор" - приводит слова Бернардески Football Italia.

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