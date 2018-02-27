Вингер туринского "Ювентуса" и сборной Италии Федерико Бернардески рассказал о двух своих мечтах.

"У меня есть две мечты - победа в Лиге Чемпионов и Чемпионате Мира. А в детстве я мечтал встретиться с такими великими "десятками", как Тотти и Дель Пьеро" - цитирует 24-летнего полузащитника Football Italia.

Отметим, что сейчас Бернардески восстанавливается после травмы колена и рискует пропустить остаток сезона. | http://soccernews.ru