Бернардески рискует пропустить остаток сезона

Вингер туринского "Ювентуса" Федерико Бернардески рискует пропустить остаток текущего сезона, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, медицинский штаб "бьянконери" намерен в течение трёх недель лечить колено футболиста консервативным методом. Однако, если это не даст нужного результата, полузащитник будет прооперирован.

В случае хирургического вмешательства в этом сезоне Бернардески на поле уже не выйдет.

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