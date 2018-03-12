Бернардески сделал татуировку в память об Астори

Теги ювентусфиорентинафедерико бернардескидавиде астори

Бернардески сделал татуировку в память об Астори

Вингер туринского "Ювентуса" Федерико Бернардески сделал татуировку в память о защитнике "Фиорентины" Давиде Астори, который скоропостижно скончался неделю назад.

24-летний футболист набил 13-й номер и текст молитвы "Аве Мария" на латыни.

Стоит отметить, что Бернардески и Астори вместе выступали за "Фиорентину" с 2015 по 2017 год. 

Не пропустите: Делегация "Ювентуса" посетила похороны Астори. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 27 71
2 Наполи 28 70
3 Рома 28 56
4 Лацио 28 53
5 Интер Милан 27 52
6 Милан 27 47
7 Сампдория 27 44
8 Аталанта 26 41
9 Фиорентина 27 38
10 Торино 27 36
11 Удинезе 27 33
12 Болонья 28 33
13 Дженоа 27 30
14 Кальяри 27 26
15 Кьево 27 25
16 Кротоне 27 24
17 Сассуоло 27 24
18 СПАЛ 28 24
19 Хеллас Верона 27 22
20 Беневенто 27 10
Полная таблица

топ-5 тегов