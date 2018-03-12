Бернардески сделал татуировку в память об Астори

Вингер туринского "Ювентуса" Федерико Бернардески сделал татуировку в память о защитнике "Фиорентины" Давиде Астори, который скоропостижно скончался неделю назад.

24-летний футболист набил 13-й номер и текст молитвы "Аве Мария" на латыни.

Стоит отметить, что Бернардески и Астори вместе выступали за "Фиорентину" с 2015 по 2017 год.

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