Бернардески в скором времени покинет "Ювентус"

Хавбек "Ювентуса" Федерико Бернардески в зимнее трансферное окно может покинуть клуб. Об этом сообщает Il Bianconero.

По информации издания, главный тренер "старой сеньоры" Андреа Пирло не видит игрока в основе, поэтому сообщил руководству клуба, что готов расстаться с 26-летним полузащитником.

Футболист перешел в "Ювентус" из "Кротоне" в 2017 году за 40 миллионов евро. В текущем розыгрыше Бернардески провел всего два матча.

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