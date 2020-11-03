Бернардески в скором времени покинет "Ювентус"
Хавбек "Ювентуса" Федерико Бернардески в зимнее трансферное окно может покинуть клуб. Об этом сообщает Il Bianconero.
По информации издания, главный тренер "старой сеньоры" Андреа Пирло не видит игрока в основе, поэтому сообщил руководству клуба, что готов расстаться с 26-летним полузащитником.
Футболист перешел в "Ювентус" из "Кротоне" в 2017 году за 40 миллионов евро. В текущем розыгрыше Бернардески провел всего два матча.
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|Команда
|М
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|1
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|26
|63
|2
|Лацио
|26
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|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17