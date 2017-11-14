Бернардески: "Ветераны сборной Италии не заслужили такого, мы их подвели"
Полузащитник сборной Италии Федерико Бернардески пообщался с журналистами после ответного стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (0:0).
По словам футболиста, ветераны команды не заслужили такого завершения карьеры.
Напомним, что карьеру в сборной после матча завершили Джанлуиджи Буффон, Даниеле Де Росси и Джорджо Кьеллини.
"Это настоящая трагедия. Ветераны сборной не заслужили такого, мы их подвели. Сегодня уходит часть итальянского футбола. Это чемпионы, которые вписали свои имена в историю футбола. Хочу поблагодарить их за все, что они сделали. Теперь только от нас зависит, чего сможет добиться сборная Италии", - отметил он. | http://soccernews.ru
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