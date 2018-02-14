Бернардески: "Ювентус" заслужил победу в матче с "Тоттенхэмом"

Защитник "Ювентуса" Федерико Бернардески считает, что его команда должна была победить в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (2:2).

"Мне кажется, что мы провели отличный матч против очень сильной команды. Однако после хорошего старта, который позволил нам повести 2:0, мы не смогли поддерживать высокий темп, заданный в начале матча. Обидно, потому что у нас было немало шансов забить еще. Считаю, что мы заслужили победу. Тем не менее, мы уверены в себе в преддверии ответной встречи", - сказал он.

Ответная встреча пройдет 7 марта. | soccernews.ru