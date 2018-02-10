Бернардески забил бывшей команде, "Ювентус" обыграл "Фиорентину"
В стартовом поединке 24 тура Серии встретились "Фиорентина и "Ювентус". "Фиалки" в последнее время не радовали своих болельщиков, но на итальянского гранда особый настрой, поэтому поездка во Флоренцию не должна была стать лёгкой для туринского клуба.
Игра началась в спокойном темпе с небольшим преимуществом "Ювентуса", гости больше времени проводили в атаке, но ничего острого придумать не могли. Кроме удара Маркизио прямо во вратаря вспомнить нечего. Ближе к середине тайма на поле произошел достаточно любопытный эпизод. Арбитр назначил пенальти за игру рукой Лихтштайнера, однако игроки "Ювентуса" не дали исполнить наказание Верету. Футболисты начали прессовать арбитра, тот побежал смотреть повтор, и в итоге свое первоначальное решение отменил. Затем на некоторое время команды снова успокоились, пока "Фиорентина" не убежала в контратаку три в три, однако реализовать выпад не удалось – после выстрела Диаша "Ювентус" спасла штанга.
Туринцы же, кроме удара Маркизио на первых минутах, вообще не беспокоили Спортьелло, также нельзя сказать, что на противоположной стороне трудился Буффон, в первом тайме команды ничем друг друга не удивили.
Во второй половине картина не изменилась, однако "Ювентус" все же сумел забить гол. Бывший игрок "фиалок" Бернардески точно пробил со штрафного, Спортьелло ошибся с выбором позиции и свою команду спасти не сумел. Тут же "Ювентус" отдал инициативу "Фиорентине", которая активизировалась у чужих ворот и постепенно стала накалять обстановку, создавая моменты. Сначала едва не забил Теро, но Сириль помедлил в штрафной "Ювентуса", дав шанс Буффону сыграть на выходе, затем опасно пробивал Бадель – мяч прошел рядом со штангой.
Хозяева увлеклись атаками и совсем забыли об обороне, за что были наказаны в концовке встречи. "Ювентус" дважды пробил в створ за тайм (всего четыре удара за матч) и оба раза мячи оказывались в сетке. Снял все вопросы о победителе Игуаин, Гонсало воспользовался разрезным пасом Кьеллини из центрального круга, оторвался от защитников и, выйдя один на один, точно пробил в правый угол. "Ювентус" снова не показал своей лучшей игры в атаке, однако, пробив за матч четыре раза, забил дважды и набрал очередные три очка.
"Фиорентина" - "Ювентус"- 0:2
Голы: Бернардески, 56 – 0:1; Игуаин, 86 – 0:2
"Фиорентина": Спортьелло, Миленкович, Пецеллья, Астори, Бираги, Верету, Бадель, Бенасси (Эйссерик, 79), Кьеза, Симеоне, Диаш (Теро, 69)
"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Барцальи, 61), Бенатия, Кьеллини, Сандро, Маркизио (Коста, 66), Хедира, Пьянич, Бернардески (Бентакур, 78), Манджукич, Игуаин.
Вячеслав Горбачев
Не пропустите: "Фиорентина" - "Ювентус" - 0:2 (обзор) | http://soccernews.ru
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