Бернардески забил дебютный гол за "Ювентус"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Федерико Бернардески поразил ворота "Аталанты" в матче седьмого тура итальянской Серии А.

Этот гол стал дебютным для 23-летнего футболиста в составе "бьянконери".

Напомним, что "Ювентус" купил Бернардески прошлым летом у "Фиорентины" за 40 миллионов евро. | http://soccernews.ru