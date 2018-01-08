Бернарду Силва: "Де Брюйне входит в пятерку лучших игроков Европы"

Вингер английского "Манчестер Сити" Бернарду Силва похвалил своего партнера по команде Кевина Де Брюйне.

" Он обладает футбольным интеллектом, у него есть прекрасное видение игры. Он всегда находит решение на поле. Если он - не самый лучший, то точно входит в пятерку лучших игроков в Европе ", - приводит слова 23-летнего португальца le10sport.

Напомним, "Манчестер Сити" не может договориться по трансферу Алексиса Санчеса. | soccernews.ru