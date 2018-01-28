Бернарду Силва: "Гвардиола хочет добиться совершенства в "Манчестер Сити"

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Бернарду Силва: "Гвардиола хочет добиться совершенства в "Манчестер Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассказал о том, как ему работается под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы.

"При Гвардиоле ты чувствуешь себя важным. И это одно из лучших его качеств. Кто-то играет чаще, кто-то реже. Но все чувствуют себя частью команды и это создает потрясающую атмосферу внутри команды. Гвардиола всегда уделяет внимание мелочам. Он тесно общается с каждым игроком, чтобы вселить в него уверенность. 

Когда мы выиграли 10 матчей подряд, Гвардиола сказал "Отлично, а теперь попробуем выиграть 11". Он хочет добиться совершенства", - приводит слова Силвы Mirror.

В этом сезоне "Манчестер Сити" одержал 21 победу в 24 матчах и уверенно лидирует в Премьер-лиге.

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